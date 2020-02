We hebben nog niet heel veel van The Last of Us: Part II gezien, maar wat is getoond ziet er geweldig uit. Er is nu weer een korte video opgedoken die wederom indruk weet te maken. De beelden kan je hieronder bekijken.

De video is aangedragen op Twitter via Monakatyusa en de beelden laten zien wat er getoond wordt als je je wapens gaat customizen. We zien Ellie met diverse wapens en als ze die gaat aanpassen, zie je dat ook daadwerkelijk op het scherm gebeuren. De vette animaties zorgen ervoor dat het er erg indrukwekkend uitziet.