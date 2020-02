Kortgeleden heeft Capcom de lijst met verkoopcijfers van hun games geüpdate en daar de verkopen van 2019 aan toegevoegd. Hierbij werden ook de wat nieuwere titels aan de lijst toegevoegd, waaronder Resident Evil 2.

Opvallend is dat de game binnen één jaar tijd bijna titels die al veel langer uit zijn, statistisch in de pan hakt. Natuurlijk werd de game, wat een volledig vernieuwde versie is van het origineel uit 1998, ontzettend goed ontvangen. Dat helpt natuurlijk altijd goed mee. Op dit moment staat de game op de zesde plek met 5.8 miljoen verkochte exemplaren.

De vooralsnog ongeslagen winnaar is Monster Hunter: World, die met 14.9 miljoen verkochte exemplaren de best verkopende Capcom game ooit is. Het verschil met de nummer twee, Resident Evil 5, is met 7.3 miljoen exemplaren bovendien enorm groot.