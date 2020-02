We weten al een tijdje dat er een nieuwe Tomb Raider-film aan zit te komen, maar er was nog niets bekend over het verhaal. Daar is dankzij GeekVibesNation nu verandering in gekomen.

Het nieuwe avontuur van Lara Croft op het witte doek zal de verhaallijnen van Rise- en Shadow of The Tomb Raider volgen. Dit is gedaan om vooral gamers tevreden te stellen. Dit betekent dat er bovennatuurlijke krachten aanwezig zullen zijn in de film, dus verwacht monsters en geesten.

Over een paar maanden zal de film geschoten gaan worden en dat zal in Peking, Engeland, Finland en Zuid-Afrika gebeuren. Er is nog niets bekend over de cast, maar daar zal binnenkort meer over gedeeld worden; dat Alicia Vikander terugkeert is wel al een zekerheid.

De release van de nieuwe Tomb Raider-film staat gepland voor 19 maart 2021.