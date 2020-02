Call of Duty: Modern Warfare staat de afgelopen paar dagen flink in de belangstelling. Dankzij een stel uitgelekte bestanden kwamen we er al achter dat de Battle Royale modus waarschijnlijk Warzone zal heten en door de toevoeging van een ‘Classified’ optie in het menu, lijkt de release aanstaande. Nu hebben we ook de eerste screenshots te pakken die het menu van deze modus laten zien.

Het is een speler gelukt om via een glitch het menu van Warzone binnen te komen en deze screenshots vertellen wat informatie. Zo zal je een training modus aantreffen waarin je de fijne kneepjes van Warzone leert voordat je het echte slagveld betreedt.

Daarnaast toont de andere screenshot een optie waarin je jouw eigen Drop Kit kunt samenstellen. Wat dat precies inhoudt, kunnen we niet zeggen. Wel is het mogelijk dat je kunt kiezen met wat voor loadout je de Warzone begint. Hieronder de twee screenshots in kwestie en daaronder nog wat andere Warzone beelden.

Menu

Training modus

Level