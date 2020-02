Bijna een jaar geleden lieten we weten dat de JRPG Sakura Wars richting het Westen zou komen. De releasedatum was destijds nog niet bekend, maar werd ingeschat op de lenteperiode van dit jaar. SEGA heeft nu de officiële datum aangekondigd en zo mogen wij Sakura Wars op 28 april verwachten.

In Sakura Wars bevinden we ons in het keizerlijke Japan van 1940, maar dan in een meer geromantiseerde vorm. Het verhaal gaat over Seijuro Kamiyama die de kapitein is van de Imperial Combat Revue Flower Division. In tijden van vrede functioneert deze groep als acteurs, maar dat tijdperk van vrede komt echter tot een eind en de groep moet zich klaarmaken voor de oorlog.

Hieronder kan je de bijbehorende trailer bekijken, die je een eerste indruk geeft van Sakura Wars. Deze game is inmiddels het zesde deel uit de franchise en is tegelijkertijd een soft-reboot.