Dragon Quest is een grote naam binnen het RPG-genre en vorig jaar verscheen nog Dragon Quest Builders 2 voor de PlayStation 4. In datzelfde jaar verscheen ook de film Dragon Quest: Your Story, maar die was enkel te zien op Netflix in Japan. Nu is de film ook onze kant op gekomen, zodat we die hier via Netflix kunnen checken.

Dragon Quest: Your Story is een adaptie die zich baseert op Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride. In de film volgen we hoofdpersonage Luca die – net zoals zijn vader – probeert zijn moeder te bevrijden uit de klauwen van de kwaadaardige Ladja, die een hoge rang heeft binnen de mysterieuze The Order of Zugzwang. De film duurt 102 minuten en werd gemaakt onder de supervisie van Dragon Quest-bedenker Yuji Horii.

Hieronder kan je nog een Japanse trailer bekijken van deze film.