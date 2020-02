Cross-play is een functionaliteit die in steeds meer games terugkomt en wat ook steeds meer gepusht wordt door ontwikkelaars. Dat brengt gamers immers samen en games als Minecraft, Fortnite en Call of Duty: Modern Warfare hebben onder meer laten zien dat dit prima kan. Dat schept ook de verwachting dat we hier meer van gaan zien met de komst van de volgende generatie consoles. Er is echter wel een probleem met deze functie: communicatie.

Laten we eerlijk zijn, er is een groot verschil in kwaliteit als het om first-party chat gaat en in-game chat. Via de first-party chat op de PlayStation 4 is het simpelweg onmogelijk om buiten een game om met iemand te communiceren die op een pc, Xbox of Switch zit. Dat zette ons aan het denken, want als er een universele functie geïmplementeerd zou worden bij de volgende generatie consoles, dan zou dat veel efficiënter zijn. De PlayStation Vita had Skype-ondersteuning en dat werkte prima. Via de PlayStation Vita was het een geruime tijd mogelijk om iedereen te contacteren via Skype, ongeacht het platform. Microsoft kocht het communicatieplatform echter en na enige tijd werd de samenwerking met Sony voor de handheld gestopt. Ook de populariteit van het programma is afgenomen, dus een goede optie voor next-gen is het niet.

Discord daarentegen is een ontzettend populair medium, wat bovendien erg makkelijk in gebruik is. Streamers maken er bijvoorbeeld volop gebruik van om informatie uit te wisselen met hun publiek, maar ook esport gamers benutten de mogelijkheden. Sterker nog, wij als PSX-Sense maken er zelf ook gebruik van om in contact te komen met onze community. Het is uiterst handig, je kan verschillende categorieën maken waarin verschillende topics besproken worden, je kan elkaar spreken via spraak of enkel met tekst, foto’s sturen, enfin. Het is duidelijk wat we hiermee willen illustreren, het stukje software laat ontzettend veel toe om de communicatie te bevorderen.

Wat daarbij komt kijken is dat je via je mobiel ook in de gaten kan houden wat er op Discord gaande is. Zo kan je bijhouden wat je favoriete streamer aan het doen is of je kan je vrienden foto’s en berichten sturen, alsof het WhatsApp is. Discord biedt zelf ook een screen sharing optie, dus het Share Play wat Sony nu op de PlayStation 4 aanbiedt met een beperking van sessies tot een uur, kent in Discord een onbeperkt alternatief. Alles is zodoende in dat programma veel meer gecentraliseerd en het is cross-platform te gebruiken. Per definitie beter dan wat de consoles vanuit zichzelf momenteel bieden.

Het zou dus niet eens een verkeerd idee zijn om te pleiten voor Discord integratie bij de PlayStation 5 en Xbox Series X. En als ook Nintendo Discord integreert in de Nintendo Switch, dan is het gehele cirkeltje rond en kan iedereen met elkaar communiceren via hetzelfde systeem; veel handiger en bovendien ook gebruiksvriendelijker. Helaas klinkt dit allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want Tencent heeft flink in Discord geïnvesteerd. Dit Chinese bedrijf heeft een flink aandeel in Discord en dat zou betekenen dat Sony, Microsoft en meer bij dit bedrijf moeten aankloppen voor een licentie. We weten dat deze partijen liever hun eigen platformen gebruiken indien ze daartoe de opties hebben, in plaats van dit bij derde partijen vandaan te halen.

Een ander ‘probleem’ is dat Discord gevoelig is voor misbruik. Bij Nederlandse nieuwsprogramma’s is voorbij gekomen dat Discord gebruikt werd voor onder andere wraakporno en ook maken hackers van de software gebruik. Met gesloten systemen is alles veel beter te controleren en dat wordt met gebruik van Discord opgegeven en dat is iets waar Sony en Microsoft niet echt op zitten te wachten. Zo komt misbruik, scamming en phising via het PlayStation Network relatief weinig voor en dat wil Sony natuurlijk zo houden en met het open platform van Discord nodig je ook ongure types uit.

Puur voor het gemak zou Discord een uitstekend middel zijn om cross-platform communicatie te bevorderen, want de huidige systemen zijn te beperkt en omslachtig vanuit dat perspectief. Het komt echter ook met wat nadelige kanten, zoals benoemd; een optie is dat Sony, Microsoft en andere betrokken partijen een variant op Discord maken, puur voor gaming met uitsluitend relevante opties om elke vorm van misbruik waar mogelijk tegen te gaan. Het zijn wat ideeën en het is koffiedik kijken hoe dit straks aangepakt gaat worden, desalniettemin zijn we erg benieuwd naar jouw mening omtrent dit onderwerp.