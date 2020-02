Special: Apex: Legends – Season 4 Assimilation – Een nieuw seizoen met veel veranderingen! Apex Legends is alweer een jaar oud en is aan het vierde seizoen begonnen. Een nieuwe Legend, een nieuw wapen en veranderingen aan de map gaan met dit nieuwe seizoen gepaard, tezamen met nog wat andere interessante aanpassingen. We bespreken wat dit zoal is en laten je ook weten of het de moeite waard is om te checken. Respawn Entertainment heeft in ieder geval niet stilgezeten en daarom zetten wij dit eens extra in de spotlights. Season 4 Assimilation lijkt veelbelovend te zijn!

De nieuwe Legend is gruwelijk

Iedereen is in het ootje genomen door Respawn. Met trailers waarin Hammond Robotics centraal stond en vele geruchten, dachten de fans dat James ‘The Forge’ McCormic de nieuwe Legend zou zijn. Zijn grote vuist kon wel eens voor interessante gameplay zorgen, maar iemand stak daar een stokje voor. Revenant is een lugubere en duistere moordmachine met de bijnaam ‘Synthetic Nightmare’, die The Forge vermoordde tijdens een interview. De trailer die daarop volgde liet zien dat Revenant een doelwit accepteerde om van kant te maken voor een mooie som geld. De man in kwestie was een oplichter en een dief, en tijdens de moordaanval op de man slachtte Revenant iedereen die ertussen kwam af, inclusief de vrouw van het doelwit. Enkel de dochter bleef alleen over, waarover later meer. Revenant is allesbehalve een schatje en wat hem helemaal eng maakt, is dat het een ‘simulacrum’ is, een robot met het bewustzijn van een mens.

Zijn gameplay is intrigerend. Met zijn tactische ability ‘Silence’ kan je de abilities van andere Legends tijdelijk blokkeren. De passieve vaardigheid ‘Stalker’ maakt het mogelijk om hoger te klimmen en sneller gehurkt te bewegen. Met de Ultimate ability ‘Death Totem’ kan Revenant een totem uit de grond doen rijzen en als je deze activeert, word je een soort geest en kan je tegenstanders te lijf gaan. Je kan namelijk niet doodgaan in deze staat, maar word je verslagen doordat je teveel schade oploopt, dan word je terug geteleporteerd naar de totem met volle shields en 1 healthpoint. We zien de charme van het concept in, maar kunnen toch niet anders opmerken dat het een zeer situationele ability is. De Ultimate mag best een buff ontvangen om het iets interessanter te maken in meerdere situaties.

Nieuw wapen, nieuwe spelregels

Met Revenant als interssante toevoeging krijgen we er ook een nieuw wapen bij: de Sentinel. Dit is een nieuwe sniper rifle die een heftige punch met zich meebrengt. Een unieke functie is dat je het wapen kan opladen met een shield battery, waardoor elk schot ervoor zorgt dat de tegenstander z’n shield compleet kwijtraakt. Je hebt dus de keuze om de almachtige Kraber sniper als het ware in een ‘lite uitvoering’ bij je te hebben door een shield battery ervoor op te offeren. Een shield battery zorgt er natuurlijk ook voor dat je in één keer je shield terugkrijgt, dus je staat voor een dilemma of je de battery wilt opofferen voor de tegenstander of dat je het voor jezelf houdt. De Sentinel is ook een bolt action sniper rifle, wat betekent dat je na elk schot een nieuwe kogel in de kamer moet laden. Door de trage firerate is het wapen niet voor iedereen geschikt, maar als je er dan een tegenstander mee raakt, dan levert dat veel voldoening op.

Met de komst van de Sentinel zijn er ook andere veranderingen gekomen voor de al bestaande wapens. Er is gehusseld met de categorieën. Zo zijn de Longbow, Sentinel, Triple Take en Charge Rifle allemaal gecategoriseerd als zijnde sniper rifles en ze hebben nieuwe aparte munitie nodig. De G7 Scout wordt nu als een assault rifle gezien, de Devotion LMG werd als té sterk gezien en is nu een ‘crate weapon’, samen met de Mastiff en Kraber. De L-Star die dat voorheen ook was, is nu een energy wapen geworden, waarbij we ons wel afvragen of dit een juiste keus is. Enfin, zo is er nog meer aan de balancering gedaan bij zowel wapens als Legends, maar voor de rest verwijzen we jullie naar de patch notes.

World’s Edge en de ranked playlist hebben een optater gekregen

Ook de map heeft een aantal veranderingen gekregen. De Planet Harvester is een groot gebouw/structuur met meerdere verdiepingen die de omringende omgeving doet smelten. Letterlijk, want in Capital City is het ijs op de gebouwen gesmolten en dat resulteerde in de situatie dat gebouwen zijn omgevallen of kapot zijn gegaan. Capital City is als het ware in tweeën gesplitst wat zorgt voor iets meer structuur en overzicht in het al grote gebied. Een ander opmerkelijk gebied is de Survey Camp vlakbij Skyhook. De Survey Camp is de enige plek op de map waar je altijd dezelfde loot zult vinden op vaste plekken (wapens in wapenrekken bijvoorbeeld). Een leuk idee en wat ons betreft mogen er meer van dit soort plekken toegevoegd worden aan de map.

Dit en nog een paar andere veranderingen worden natuurlijk pas echt interessant in de ranked playlist. Van Bronze, Silver, Gold, Platinum tot aan Diamond mogen de beste spelers strijden voor een plek tussen om tussen de echte Apex Predators. Om het nog een stuk lastiger te maken, is er een extra tier toegevoegd tussen Diamond en Predator, de Master tier. Deze verandering moet ervoor zorgen dat enkel de 500 beste spelers tegelijk de Predator rank kunnen bemachtigen per platform, na promotie uit Master. Ranked is ditmaal ook opgesplitst in twee periodes tijdens het vierde seizoen. Van 3 februari tot aan 23 maart strijden ranked spelers in World’s Edge. Van 24 maart tot aan 5 mei mag iedereen in ranked terugkeren naar de geliefde Kings Canyon, de map waarmee Apex Legends lanceerde.

Hoop in het vooruitzicht

Ondanks dat we tot zover ontzettend veel hebben gekregen, lijkt het volgens de geruchten nog lang niet klaar te zijn. De mid-season reset van de ranked playlist zou nog wel eens gepaard kunnen gaan met een nieuwe Legend. Aan het begin van dit artikel gaven we al aan dat Revenant een man vermoordde, die een dochter achterliet. Loba zou haar naam zijn en zij is potentieel de volgende Legend, die een opwachting kan maken. Zolang niks bevestigd is, is het natuurlijk nog koffiedik kijken, maar interessant en aannemelijk is het zeker wel. Of is The Forge toch niet dood? Revenant lijkt namelijk ook een product te zijn van Hammond Robotics en wie weet heeft het bedrijf gesleuteld aan een terugkeer van The Forge.

Dat Kings Canyon terug zal keren is fantastisch. Hoewel World’s Edge absoluut toffe en goede gebieden kent, moet gezegd worden dat het simpelweg een té grote map is. Hierdoor komt het vaak voor dat je niemand kan vinden en dat is wat vervelend. In ranked ligt het tempo anders, maar niet iedereen kan dat even interessant vinden om in te duiken. Buiten dat niets anders dan lof voor Assimilation en de bijkomende veranderingen. Het maakt in ieder geval het wat mindere derde seizoen tot zover meer dan goed. Als Revenant nog een kleine buff ontvangt voor zijn Ultimate, dan wordt het een zeer degelijke Legend en met de komst van Kings Canyon kan het zo maar zijn dat er een hoop spelers weer terugkeren naar Apex Legends.