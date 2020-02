DLC Special: Kingdom Hearts III Re:Mind – Tijdens het doorspelen van de toch wel uitgebreide bibliotheek aan Kingdom Hearts-games, heb ik me meermaals afgevraagd of de schrijvers van de reeks nu eigenlijk zelf nog wisten wat er precies aan de hand was. De reeks is immers berucht om het creëren van plotlijnen die maar al te vaak niet helemaal rechttoe rechtaan zijn. Na een hele resem games te hebben doorlopen, kondigden de makers echter aan dat met het einde van Kingdom Hearts III ook de huidige verhaallijn, de “Dark Seeker Saga”, ten einde zou komen. Of toch nog niet helemaal, want de Re:Mind uitbreiding die sinds kort verkrijgbaar is, brengt nog een laatste bezoekje aan deze saga. Meer bepaald gaat Re:Mind de laatste momenten van Kingdom Hearts III nog eens herbekijken, maar dan vanuit een ietwat meer aparte hoek.

Kingdom Hearts III.8: een onnodige passage

De Re:Mind uitbreiding brengt enkele zaken met zich mee, maar het belangrijkste onderdeel zijn waarschijnlijk wel de vijf uren aan “nieuw” verhaalmateriaal. De reden waarom “nieuw” hier tussen dikke aanhalingstekens wordt gezet, is jammer genoeg omdat Re:Mind eigenlijk weinig nieuws weet toe te voegen. Zoals al werd vermeld, focust Re:Mind zich voornamelijk op alternatieve gebeurtenissen die zich afspelen tijdens de laatste momenten van Kingdom Hearts III. De uitbreiding verwacht hierbij bovendien dat je de basisgame hebt uitgespeeld, gezien je anders simpelweg geen toegang krijgt tot de content. Wees dus ook even gewaarschuwd dat in deze bespreking enkele elementen aan bod zullen komen die als lichte spoiler voor het einde van Kingdom Hearts III ervaren kunnen worden.

Herinner je je nog die mysterieuze doos die in die ene mobiele game werd geïntroduceerd? Je weet wel, die doos waar Pete en Maleficent naar op zoek zijn tijdens de gebeurtenissen van Kingdom Hearts III. Oh, je was die vergeten? Voel je echter niet schuldig, want de schrijvers waren hem waarschijnlijk ook vergeten. We waren dan ook erg blij toen de doos opnieuw opdook tijdens de openingsscène van Re:Mind, waardoor we dachten dat het mysterie eindelijk opgelost zou worden. Laat ons je nu al even waarschuwen: dit gebeurt niet. Re:Mind schakelt namelijk al snel over naar iets anders: Kairi is verdwenen en Sora moet haar zien terug te vinden. Sora heeft echter te veel met de wetten van de realiteit geknoeid, waardoor hij zijn zoektocht als een soort geest moet ondernemen.

Hoe verloopt de zoektocht van Sora dan? Wel, Sora zweeft wat rond en bezoekt de harten van de verschillende krijgers van het licht om zo het hart van Kairi terug te vinden. Verwacht je echter niet aan een originele verhaallijn, want Sora gaat simpelweg de hele resem aan baasgevechten die je aan het einde van Kingdom Hearts III krijgt nog eens opnieuw doen. Oh, maar deze keer kan je ervoor kiezen om als een ander personage deze gevechten uit te vechten. Deze personages zijn echter vaak wat te zwak, waardoor onze level 99-Sora toch de beste keuze bleek. Gelukkig krijg je in het laatste uur van deze uitbreiding dan toch wat nieuwe gameplay, die plaatsvindt in een mooie, maar ietwat lege, nieuwe wereld. Ook de climax, die je een nieuw episch baasgevecht voorschotelt, maakt het geheel toch net iets beter.

Kingdom Hearts: Prepare to Die-editie

Nadat je de verplichte Re:Mind-portie van de uitbreiding hebt overleefd, krijg je gelukkig nog een nieuwigheid tot je beschikking. Je krijgt namelijk de optie om het in de datascape, die ene vreemde plaats uit Kingdom Hearts: Re:Coded, op te nemen tegen sterkere versies van eerdere bazen. En als we “sterker” zeggen, dan bedoelen we eigenlijk de Dark Souls-versie van deze bazen. Kingdom Hearts III werd in het verleden wel eens verweten te simpel te zijn, maar dit is allesbehalve het geval bij deze extra gevechten. Denk hierbij aan de Organization XIII Replica Data uit Kingdom Hearts II, maar met een extra portie adrenaline en flashy effecten in de mix. Als je je controller nog niet uit het raam hebt gegooid na de 13 baasgevechten, krijg je bovendien nog eens een ultiem gevecht om het geheel af te ronden.

Niet enkel de bovenstaande baasgevechten maken deel uit van de nieuwe uitdagingen in Kingdom Hearts III, ook de toevoeging van het “Premium Menu” beïnvloedt de moeilijkheidsgraad. Bij het opstarten van een nieuw avontuur krijg je namelijk vanaf nu de optionele toegang tot een “Easy Adventure” of een “Challenging Adventure”. Zoals de namen al wat impliceren, kan het Premium Menu in deze modi je game ofwel makkelijker, ofwel een stuk moeilijker maken. Je krijgt hier wel zelf vrij veel controle over, want jij beslist hoe dit precies wordt ingevuld. Jammer genoeg verplicht de game je om een gloednieuwe savefile aan te maken om van deze functie te kunnen genieten. Als je geen zin hebt om het hele verhaal opnieuw te spelen, zal het Premium Menu dus niet veel nut voor je hebben.

Conclusie

29 euro en 99 cent: dat is de standaard vraagprijs voor dit DLC-pakket. Jawel, Square Enix heeft het lef om zo’n 30 euro uit je zakken te slaan om je dan een kleine vijf uur aan gameplay te geven, waarvan vier uur nota bene klakkeloos kopieer-en-plakwerk is van iets wat je al eerder hebt gespeeld. Het moet echter gezegd worden: hoe schaars ze ook zijn, de nieuwe toevoegingen die de uitbreiding biedt, zijn meestal wel geslaagd. Dat ene baasgevecht tijdens de climax van Re:Mind, bijvoorbeeld, blijft een waar hoogtepunt in de Kingdom Hearts-franchise. De ultra-moeilijke baasgevechten zijn geen must, maar zijn op zich wel oké als je van een uitdaging houdt. Deze gehele uitbreiding voelt echter aan als iets wat oorspronkelijk al in Kingdom Hearts III had moeten zitten, maar om één of andere reden geschrapt werd. Deze content “verstoppen” achter een muur van €30 is dan ook jammer genoeg geen slimme zet geweest. Enkel aan te raden voor die-hard fans en zelfs dan is het eigenlijk beter om een sale af te wachten.