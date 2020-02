Het welbekende Bloomberg heeft vanochtend verslag gedaan over de PlayStation 5 en dat gaat gepaard met een aantal interessante uitspraken. Bloomberg journalist Takashi Mochizuki meldt dat Sony moeite zou hebben met het bepalen van de prijs van de PlayStation 5 vanwege (te) dure onderdelen. Momenteel zou de kostprijs van de PlayStation 5 op $450 liggen, dit is dus wat het Sony zou kosten om de console überhaupt te kunnen maken. Dit zou betekenen dat de consument uiteindelijk minimaal $500 zou moeten betalen, wil Sony al hun kosten eruit halen en wellicht nog een beetje winst kunnen maken.

Bij de kostprijs wordt nog geen rekening gehouden met eventuele transportkosten en de marketing. Sony is daarom vooralsnog erg terughoudend met het bepalen van de prijs van de console en neemt voor nu een afwachtende houding aan. Het bedrijf zou vooral met een schuin oog naar Microsoft aan het kijken zijn om te zien wat zij gaan doen met de Xbox Series X. Microsoft liet vorig jaar tijdens The Game Awards kort de Xbox Series X zien, maar inhoudelijk heeft het Amerikaanse softwarebedrijf nog weinig losgelaten over hun nieuwe troost.

De bronnen met wie journalist Mochizuki sprak hebben hem verteld dat de beperkte voorraden van DRAM en NAND flash geheugen één van de redenen zijn voor de hoge prijzen. Smartphone fabrikanten zouden hier steeds meer van nodig hebben en bedrijven als Samsung snoepen steeds meer van de beschikbare voorraad af. Samsungs nieuwe Galaxy S20 wordt als voorbeeld genomen, een telefoon met 5G en maar liefst 12GB aan RAM.

Het is normaal voor consolefabrikanten om hun console tegen lage marges of misschien zelfs wel verlies te verkopen, zoals destijds met de PS3. Sony’s CEO Kenichiro Yoshida zei ooit dat het bedrijf beoordeeld moet worden op basis van de actieve spelers en niet op basis van hoeveel consoles ze hebben verkocht. Uiteindelijk zijn het de software verkopen en abonnementen die geld moeten opleveren en niet de verkoop van slechts één console.

“We must keep PlayStation 5’s bill of materials under our control and we need to make the correct number of units in the initial production”, vertelde Sony’s Chief Financial Officer Hiroki Totoki eerder deze maand tegen de aandeelhouders, daarmee bevestigde hij al enigszins dat dit momenteel de focus is van Sony en dat dit nog even tijd nodig heeft.

De meeste onderdelen van de console zouden inmiddels bepaald zijn, meldt de bron aan Bloomberg. De koeling zou dit keer wel iets duurder zijn, met een paar dollar per unit. Normaliter spendeert Sony minder dan een dollar aan koeling, maar dit keer willen ze zeker zijn van een goed gekoelde console. In een wat positiever daglicht, Sony zou nog geen last hebben gehad van het coronavirus. Het bedrijf moet ook nog bepalen hoeveel PS5 units ze gaan maken in het eerste jaar, dus dat zou eventueel nog op hun pad kunnen komen, maar vooralsnog is de kust veilig.

Dan heeft Bloomberg nog een mooie scoop, Sony zou namelijk kort na de release van de PS5 een nieuwe versie van PlayStation VR gepland hebben. De eerdere PlayStation VR headset is wel backwards compatible met de PS5, maar logischerwijs komt het bedrijf natuurlijk met een verbeterde versie, die een wat meer next-gen ervaring zal bieden.

De bronnen van Bloomberg, die dichtbij Sony staan, zouden ook verteld hebben dat de meeste PS5-games geschikt zullen zijn voor de PS4. De inkomsten van software en services zouden dus gewoon op peil moeten blijven terwijl Sony de PS5 op de markt brengt.

Medewerkers bij Sony in hoge posities vinden het belangrijk om te kijken naar wat Microsoft gaat doen met de prijs van de Xbox Series X alvorens Sony zelf een prijs bekendmaakt. Deze informatie duurt waarschijnlijk nog tot de E3 in juni, waar Microsoft vermoedelijk meer informatie over de Xbox Series X gaat onthullen.

Rondom de PS5 is het erg stil en Sony’s CFO Totoki zou al meerdere malen hebben gevraagd om meer transparantie over wat er komen gaat. Volgens de bronnen van Bloomberg zou dit intern voor wat frictie aan het zorgen zijn, omdat niet iedereen deze mening deelt en anderen juist een ‘wait-and-see’-houding willen aannemen. Laten we hopen dat Sony in ieder geval binnenkort het één en ander uit de doeken gaat doen en als ze dan de prijs nog achter de hand willen houden, dan is dat maar zo.