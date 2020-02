De finales in het FIA Gran Turismo Sport Championschip werden eind november in monaco verreden en nu een kleine drie maanden later gaat het nieuwe seizoen alweer van start. Voor het eerst begint het kampioenschap in Australië, Sydney om precies te zijn en vandaag om 06:00 uur zal de Manufacturer Series verreden worden.

Het is vroeg, maar dat krijg je met een evenement aan de andere kant van de wereld. Desalniettemin kun je het hieronder live volgen. Aan deze races doen geen Nederlanders mee, maar veel van de bekende (internationale) gezichten zijn natuurlijk present. Mocht je later opstaan, deze video kan dan na het aflopen van de livestream opnieuw bekeken worden.