Eerder deze week gaven Square Enix en People Can Fly al de eerste beelden van Outriders vrij, die dit najaar moet verschijnen voor de PlayStation 4 en next-gen platformen. Inmiddels zijn er nog veel meer beelden vrijgegeven en die geven een uitstekend overzicht van de game.

Naast dat het er spectaculair uitziet, zijn de onderstaande video’s ook allemaal behoorlijk informatief. Zo kom je meer te weten over de klassen, krachten, de wereld, het verhaal, de diepgang en meer. Kortom, alles over Outriders hieronder in de video’s.

RPG Depth & Customization

Classes & Powers

World & Story

Gameplay presentatie

Screenshots