De afgelopen jaren was Quantic Dream vooral aan Sony verbonden vanwege de games Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human. Na die laatste release is de ontwikkelaar een nieuwe richting ingeslagen en dat stelt ze in staat om multiplatform games te ontwikkelen. Sony is dus niet langer direct bij de studio betrokken, maar dat betekent niet dat hun toekomstige games niet meer naar de PlayStation komen. Integendeel, maar dat terzijde.

De ontwikkelaar heeft nu de volgende stap in hun nieuwe richting aangekondigd en dat is dat ze volledig onafhankelijk willen worden. Tenminste, wat betreft het ontwikkelen en uitbrengen van games; ze gaan hun titels vanaf nu zelf uitgeven zonder tussenkomst van een uitgever. Met deze nieuwe stap blijft de ontwikkelaar echter wel trouw aan hun roots, dus de games zullen van gelijke orde blijven.

“This new venture will allow us to make decisions in total independence, and to address the technological and strategic opportunities of next-generation platforms. It will also allow us to help other developers, by providing investment and development support, so that they can fully express their talents. We want to support creators of original projects and help them, in turn, to achieve their vision and offer quality, ground-breaking experiences.”