Met de release van Dreams gisteren is de laatste game van Media Molecule na zeven jaar eindelijk daar. De game was natuurlijk al eerder speelbaar via early access en daaruit bleek al dat het een goede game betrof. Nu de definitieve game uit is verschijnen ook de eerste reviews online.

Veel reviews zijn er nog niet, maar de eerste geven een uitstekende indruk van de game. Het gemiddelde op Metacritic is op moment van schrijven een 9.1 en dat is natuurlijk een prachtig cijfer. Het laagste is een 8.5 en het hoogste een 10; Dreams is een topper blijkt wel.

PlayStation Universe – 10

Attack of the Fanboy – 10

God is a Geek – 10

Push Square – 10

GamePro Germany – 9.3

IGN Italië – 9.0

App Trigger – 9.0

The Games Machine – 9.0

IGN – 9.0

Everyeye.it – 9.0

Hobby Consolas – 8.8

IGN Spanje – 8.7

Meristation – 8.7

Carole Quintaine – 8.5

SpazioGames – 8.5

Wij zijn nog druk met de game bezig en hopen je in de loop van volgende week meer over de titel te kunnen vertellen.