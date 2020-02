Het is nog enkele maanden wachten vooraleer we eindelijk aan de slag kunnen gaan met The Last of Us: Part II, maar velen onder ons kijken waarschijnlijk al een lange tijd uit naar de uiteindelijke release. Wij zijn echter niet de enigen die enthousiast zijn, want co-director Anthony Newman van Naughty Dog plaatste onlangs de volgende tweet op zijn Twitterprofiel:

Newman is duidelijk erg positief over het werk dat hij en zijn team leveren, maar jammer genoeg krijgen we geen nieuwe gameplay te zien om dit statement te ondersteunen. Als de ontwikkelaars echter zelf zo enthousiast zijn over hun project, krijgen wij instinctief ook wel meer zin om de game te gaan spelen.

Of The Last of Us: Part II wel degelijk zo baanbrekend zal zijn als Naughty Dog ons wil doen geloven, zullen we vanaf 29 mei zelf kunnen ontdekken.