Er komen steeds meer details binnen over wat ons te wachten staat in de opkomende “Operation Void Edge” in Rainbow Six Siege. Eerder gaf Ubisoft al een korte teaser vrij om ons op deze Operation voor te bereiden, maar intussen hebben we al wat meer concrete informatie gekregen. Ubisoft stelt ons immers graag voor aan Iana en Oryx, de nieuwe Operators die binnenkort deel zullen uitmaken van het team.

Iana en Oryx werden geïntroduceerd door een korte trailer, maar Ubisoft plaatste ook een soort fictieve introductiebrief online, die ons nog wat meer inzicht in de personages moet geven. Dit weekend kunnen we ons aan nog meer details verwachten rond deze Operators en rond Operation Void Edge. De trailer waarvan sprake kan je alvast hieronder bekijken.