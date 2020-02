Via PlayStation.com kun je al heel wat jaren deelnemen aan de hechte community en al je vragen stellen omtrent PlayStation-producten, dit alles verliep via welbekende forum. Daar komt nu alleen een eind aan, medewerker van het forum Chris Broers laat in een topic namelijk weten dat het forum haar deuren zal gaan sluiten. Dit betekent toch wel het einde van een tijdperk, op het forum was namelijk altijd een hele hechte community aanwezig.

Het sluiten ervan is een logisch gevolg van een veranderend online landschap. Fora zijn vandaag de dag steeds minder aantrekkelijk dankzij de komst van sociale media, blogs en andere communicatie middelen zoals Kik en Telegram waar je ook groepsgesprekken kunt aanmaken. Op PSX-Sense hebben we om die redenen vorig jaar ook het forum omgegooid door er één massageboard van te maken. Zoiets is immers toch nog weleens handig om vragen te kunnen stellen of om even van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp.

We betreuren het dat de leden van PlayStation.com hun plekje kwijt zijn en beseffen ons ook dat zelfs wij deze plek zelfs niet kunnen opvullen, maar heten de leden toch van harte welkom om deel te nemen aan de community van PSX-Sense.