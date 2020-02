Het lijkt een publiek geheim te zijn dat Call of Duty: Modern Warfare op korte termijn een Battle Royale-modus krijgt. Al voor de release van de shooter doken daar geruchten over op en na de start van het tweede seizoen eerder deze week, werden die alleen maar hardnekkiger.

Zo wordt er in de game zelf al naar een Battle Royale-modus gehint en lekte niet veel later de map uit. Ook leerden we deze week dat de modus ‘Warzone’ gaat heten en doken de eerste screenshots op. Inmiddels zijn er weer meer details uitgelekt, doordat de game files zijn doorzocht en doordat sommige spelers door een glitch al in de menu’s van de modus terecht zijn gekomen.

Eén van de meest opvallende nieuwe details is dat Warzone – afgaande op tekst uit het menu van de modus – in totaal 200 spelers per wedstrijd zal gaan ondersteunen. Geen enkele andere Battle Royale-game ondersteunt momenteel zoveel spelers tegelijkertijd en 200 spelers is natuurlijk een ontzettend hoog aantal.

Verder zijn er ook nog wat andere details over de features en gameplay mechanics van Warzone opgedoken. Zo zal er in ieder geval een Trios-modus aanwezig zijn, al is het nog onduidelijk wat voor varianten er nog meer ondersteund worden. Ook is er wat meer duidelijk geworden over Drop Kits. Dit zijn loadouts die je voor een wedstrijd kunt instellen en tijdens het potje kun je een marker aanschaffen, waarmee je jouw eigen samengestelde Drop Kit kunt laten verschijnen.

Het aanschaffen van zo’n marker doe je met Plunder, de in-game valuta van Warzone. Ook daar is nu meer over bekend. Verspreid over de map tref je Supply Stations aan. Hier kun je killstreaks (waaronder de UAV, Precision Airstrike, Shield Turret en Cluster Strike) kopen, maar ook diverse soorten uitrusting en dus markers voor je Drop Kit. Een gelekt screenshot toont ook een andere interessante feature. Je kunt namelijk ook Plunder uitgeven om een uitgeschakelde teamgenoot terug te laten keren.

Nu er al zoveel informatie over Warzone is gelekt, zal het ongetwijfeld niet lang duren totdat de Battle Royale-modus voor Call of Duty: Modern Warfare officieel onthuld en gelanceerd wordt. Zodra Infinity Ward hier meer over bekendmaakt, laten we het uiteraard weten.