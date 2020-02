Remedy Entertainment kwam vorig jaar met Control op de proppen, een game die behoorlijk goed in de smaak viel. Control kwam uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc, maar de kans is aanwezig dat we het spel in de toekomst ook op de volgende generatie consoles kunnen ervaren.

In een statement over de recente financiële resultaten sprak Tero Virtala, de CEO van Remedy Entertainment, over Control. Daarin meldt hij dat de hoge kwaliteit en uniekheid van Control in combinatie met technische innovatie voor kansen zorgen om Control naar “nieuwe platformen” te brengen. Verderop in het bericht laat Virtala weten dat Remedy goed voorbereid is op de lancering van de next-gen consoles in 2020.

Deze uitspraken zouden erop kunnen wijzen dat Remedy Entertainment van plan is om Control ook voor de PlayStation 5 en Xbox Series X uit te brengen. Virtala ging namelijk niet verder in op de nieuwe platformen voor Control, dus of hij daar de volgende generatie consoles mee bedoelt, zullen we voorlopig moeten afwachten. Later dit jaar gaan we ongetwijfeld meer van Remedy Entertainment horen.