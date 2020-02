Remedy Entertainment heeft onlangs een bericht naar buiten gebracht waarin de studio terugkijkt op de laatste financiële resultaten. Daarin wordt ook vooruitgekeken naar wat er komen gaat en gisteren lieten we al weten dat, afgaande op het statement, Control wellicht voor de next-gen consoles wordt uitgebracht.

Dat blijft voorlopig echter speculatie, maar in het bericht heeft Remedy Entertainment wel wat concretere details gedeeld over waar de ontwikkelaar momenteel aan werkt. Het blijkt dat de studio grootse plannen heeft, want er zijn allerlei nieuwe projecten in de maak.

Zo herhaalde de ontwikkelaar dat er twee uitbreidingen voor Control in de maak zijn, die beiden later dit jaar uit zullen komen. Ook wisten we al dat Remedy meehelpt met de ontwikkeling van CrossfireX, een game die ergens in 2020 voor de Xbox One wordt uitgebracht.

In het bericht onthulde Remedy dat er momenteel nog twee andere nieuwe titels in ontwikkeling zijn. Eén van deze projecten heeft de werktitel Vanguard en dit betreft een live-service multiplayer game. Verder is er nog weinig bekend over deze titel, maar Remedy heeft intern al een eerste speelbare versie klaar. De studio werkt verder aan nog een nieuwe, nog onaangekondigde game. Hier werd verder niets over losgelaten, behalve dat de ontwikkeling goed verloopt.

Wat deze laatste game is, blijft vooralsnog onduidelijk. Krijgen we een nieuwe titel in de Alan Wake-reeks, waarvan Remedy de uitgeefrechten weer heeft bemachtigd? Of gaat het iets totaal anders zijn? Hoe dan ook is het duidelijk dat we de komende tijd veel van Remedy Entertainment kunnen verwachten.