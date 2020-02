Trust heeft een nieuwe gaming headset uitgebracht voor de PlayStation 4: de GXT 488 Forze. Deze headset is speciaal ontworpen voor Sony’s console en is ook officieel gelicenseerd, waardoor je het PlayStation-logo er ook op terugvindt.

De GXT 488 Forze heeft 50mm luidsprekers en zachte over-ear kussens. De metalen hoofdband is verstelbaar en de microfoon is vouwbaar. De headset heeft een 3,5mm aansluiting en is dus makkelijk in de DualShock 4 controller te pluggen. In de kabel, die 1,2 meter lang is, zit een afstandsbediening om het volume aan te passen en de microfoon te dempen.

Trust brengt de GXT 488 Forze in drie kleuren uit. De zwarte versie is nu verkrijgbaar en binnenkort verschijnt de headset ook in de varianten blauwe camo en grijze camo. De headset heeft een adviesprijs van €44,99.

Hieronder kun je een video bekijken waarin de Trust GXT 488 Forze kort wordt getoond. Binnenkort mag je hier op PSX-Sense een review van de headset verwachten.