We moesten er ontzettend lang op wachten, maar eind vorig jaar kwam Shenmue III dan toch eindelijk uit. In januari bracht Ys Net de eerste uitbreiding voor het spel uit in de vorm van Battle Rally. Hierin streden verschillende personages tegen elkaar in een race.

Ys Net heeft nu aangekondigd dat het tweede DLC pakket voor Shenmue III komende week uitkomt, op 18 februari om precies te zijn. Deze uitbreiding heet Story Quest Pack en in deze DLC komt Ryo Hazuki een bekend gezicht tegen, namelijk Zhang Shugin. Ryo komt vervolgens in een avontuur terecht waarin niets is zoals het lijkt, zo luidt de officiële beschrijving.

Je kunt de Story Quest Pack uitbreiding vanaf 18 februari los kopen via de PlayStation Store. Als je de Complete DLC Collection hebt aangeschaft, kun je dit tweede DLC pakket op de dag van release direct zonder extra kosten downloaden.