Rockstar Games heeft ook deze week weer een nieuw voertuig aan GTA Online toegevoegd. Het betreft hier de Dinka Sugoi, een sportauto die je hierboven afgebeeld ziet. Deze wagen is nu beschikbaar in de online modus van Grad Theft Auto V en is te koop bij Southern San Andreas Super Autos.

De wekelijke update voor GTA Online heeft, zoals we inmiddels wel gewend zijn, ook diverse bonussen met zich meegebracht. Momenteel krijg je 50% extra uitbetaald als je de Diamond Casino Heist weet te voltooien. In andere Heists – The Fleeca Job, Prison Break en Series A – krijg je zelfs twee keer zoveel uitbetaald als normaal.

Ook krijg je deze week dubbele beloningen in verschillende Adversary Modes. Het gaat om precies te zijn om Till Death Do Us Part, Offense Defense, Hasta La Vista en Lost vs. Damned. In al deze modi ontvang je nu tijdelijk twee keer zoveel GTA$ en RP.

Natuurlijk zijn er ook deze week weer nieuwe kortingen. Aangezien het afgelopen vrijdag Valentijnsdag was, zijn alle kledingitems die in het teken van Valentijnsdag staan met 30% korting te koop. Daarnaast gelden ook nog de onderstaande kortingen.

Voertuigen:

Albany Roosevelt – 30% korting

Albany Roosevelt Valor – 30% korting

Albany Primo Custom – 30% korting

Vapid Hustler – 30% korting

Ocelot Stromberg – 40% korting

Ocelot Swinger – 40% korting

Ocelot Penetrator – 40% korting

Ocelot Ardent – 40% korting

Överflöd Tyrant – 35% korting

Överflöd Entity XXR – 35% korting

Dewbauchee Vagner – 35% korting

Dewbauchee Rapid GT Classic – 35% korting

Dewbauchee Specter – 35% korting

Dewbauchee Seven-70 – 35% korting

Pfister Comet SR – 35% korting

Pfister Neon – 35% korting

Festival Bus – 40% korting

Real Estate:

Facilities, Add-Ons & Upgrades – 35% korting

High-End Apartments – 35% korting

Nightclubs, Add-Ons & Upgrades – 35% korting

Terrorbyte, Add-Ons & Upgrades – 35% korting

Wapens: