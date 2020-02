De release van Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers is nu bijna voelbaar… althans als je in Japan woont, want de Westerse versie laat nog wat langer op zich wachten. Atlus heeft echter beslist om de hype nog wat de hoogte in te jagen door een nieuwe trailer op ons los te laten die ons hopen nieuwe gameplay- en verhaalelementen toont.

De trailer toont ons veel nieuwe zaken, waaronder een eerste kijk op wie de grote antagonist van de Phantom Thieves lijkt te zijn: een mysterieuze figuur in een blinkend harnas lijkt namelijk onze helden uit te dagen tot één van hun grootste uitdagingen tot nu toe. Onderweg krijgen de Phantom Thieves te maken met wederom erg vreemde, doch fantastisch vormgegeven baasgevechten. Wat dacht je immers van een gevecht tegen “Snow White Mariko” of “Nightmare Dragon Ango”. Het geheel wordt wederom overgoten door een fantastische soundtrack die de gevechten net iets epischer maakt.

Persona 5 Scramble is vanaf 20 februari verkrijgbaar in Japan, hier in het Westen weten we nog steeds niet wanneer we naar de winkels moeten rennen. Het lijkt er bovendien ook op dat de game nog enkele DLC-uitbreidingen zal krijgen, in de vorm van achtergrondmuziek uit de verschillende Persona-titels. Check de trailer hieronder.