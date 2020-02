Een videogame bestaat niet enkel uit mooie graphics en goede gameplay, ook al vormen deze elementen wel vaak de kern van wat een game nu net zo goed maakt. Een cruciaal element dat je game echter kan maken of kraken, is het sound-design en de muziek. Het aankomende NioH 2 weet dit duidelijk maar al te goed, want de nieuwe trailer die is vrijgegeven focust zich volledig op hoe de muziek in de game precies tot stand kwam.

Yugo Kanno en Akihiro Manabe, de twee componisten van de game, komen hier dan ook uitvoerig aan het woord. Zo vertellen ze met veel passie over hoe ze zich inleefden in de wereld van NioH 2 en hoe ze probeerden om toch een unieke soundtrack te creëren, ondanks het feit dat we hier met een sequel te maken hebben. De volledige soundtrack wordt bovendien op 18 maart vrijgegeven en omvat zo’n 51 tracks in totaal.

NioH 2 komt op 13 maart uit voor de PS4, dus zorg alvast dat je geluidinstallatie klaarstaat. De trailer waarvan sprake kan je hieronder bekijken.