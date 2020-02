Toen Activision in november 2015 Activision Blizzard Studios in het leven riep, werd er hier en daar kortstondig een wenkbrauw gefronst. De afdeling van de uitgever ging zich exclusief richten op het ontwikkelen van films gebaseerd op videogames en laat dat nou net het type film zijn dat doorgaans geen duizelingwekkende resultaten neerzet. Inmiddels zijn we een dikke vier jaar verder en is het voornaamste wapenfeit van de studio nog steeds de onlangs beëindigde Skylanders Netflix-reeks.

Het andere grote project van Activision Blizzard Studios had misschien wel op meer interesse kunnen rekenen. De studio sleutelde namelijk aan een Call of Duty-film, met Stefano Sollima (Sicario: Day of the Soldado) in de regiestoel en Scott Silver (Joker) als scriptschrijver. Sollima heeft onlangs echter in een Italiaanse podcast aangegeven dat de film zich nu in ‘limbo’ bevindt. Activision beschouwt het project namelijk niet langer als een prioriteit. Het is dus nog maar de vraag of de film er effectief ooit zal komen.

Hieronder vind je het desbetreffende citaat uit de podcast terug, al zorgt de letterlijke vertaling naar het Engels voor enkele bizarre taalkundige bokkensprongen:

“Well, the Call of Duty film has remained a bit like this … We wrote the script with Scott Silver, which is what Joker wrote, and let’s say that the idea of ​​expanding the universe, the world of Call of Duty, is cinematographic it is no longer (at the moment) an industrial priority of the group, of Activision … So, trivially, it has stood still, something that happens quite frequently there in America. He remained in the limbo of the “now let’s see”