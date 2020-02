Dreams is zo’n titel waar je als creatieve ziel alleen maar reikhalzend naar kan uitkijken. De vorige games van ontwikkelaar Media Molecule stelden gamers al in staat om hun creatieve lusten te botvieren, maar Dreams legt de lat een heel stuk hoger – tot in de stratosfeer ongeveer, of dat is alleszins de bedoeling. Het spel probeert je immers als nooit tevoren al het gereedschap te geven dat je nodig hebt om je eigen videogame in elkaar te knutselen.

De versie van Dreams die momenteel in de winkelrekken ligt zal overigens nog flink uitgebreid worden in de (nabije) toekomst. Alex Evans van Media Molecule laat namelijk optekenen dat de aangekondigde VR-ondersteuning van de titel bijna klaar is en vermeldt in één adem dat ook multiplayer op de planning staat. Daarnaast vertelt hij langs zijn neus weg dat de ontwikkelaar tevens van plan is om zelf nog nieuwe games in elkaar te steken via Dreams.

“VR is in the pipeline and is actually nearly done, to be honest. I’d love to get multiplayer in there but we haven’t got a date for that as that’s not nearly done, but that’s one that I really care about as I designed the code for multiplayer from the beginning so I’m confident it’ll come out, I just can’t say when. And we’re a game studio, we’re not tools studio so they’re going to want to get our teeth into some meaty content. So I think that we were going to make more games in Dreams for sure – 100% guaranteed.”

Het staat nog niet helemaal vast op welke manier deze kersverse ervaringen beschikbaar zullen worden, maar Evans verwacht een prijskaartje. Al weet hij wel perfect hoe hij reclame moet maken. Zo nodigt hij uit het niets Hideo Kojima uit om zijn volgende game met Dreams te ontwikkelen. En terwijl we ons niet direct kunnen voorstellen dat Kojima op deze uitnodiging zal ingaan, vragen we ons nu toch af welke vorm een eventuele Kojima’s Dreams zou aannemen.

“I don’t know how we’re going to package it but what we’re going to do is we’re going to work in parallel on a few things. And then we’ll release them as and when we can. I imagine we will have paid content – maybe if we got Kojima’s Dreams, you know, if you’re reading this Kojima come on down and we’ll make Kojima’s Dreams.”

We mogen tenslotte toch dromen, niet?