De Uncharted film is zo’n project waarvan we ons al een tijdje afvragen of het wel ooit daadwerkelijk het levenslicht zal zien. De film blijft immers maar van regisseur wisselen en bepaalde geruchten uit het verleden omtrent het verhaal waren niet bepaald veelbelovend. Tom Holland – de acteur die momenteel de rol van Nathan Drake voor zijn rekening neemt – heeft echter de nieuwste versie van het script kunnen lezen en is alvast fan.

Dat is overigens nog licht uitgedrukt. De acteur die we momenteel vooral kennen als de nieuwste live-actieversie van Spider-Man noemt het namelijk “één van de beste scripts die hij ooit gelezen heeft”, mede doordat de actie haast letterlijk “van de pagina’s springt”. Daarnaast kijkt hij uit naar de samenwerking met collega Mark Wahlberg – die Sully speelt – en denkt hij dat gamers gaan smullen van het origineverhaal dat de film naar voren schuift.

“I think what Uncharted offers that most video games films don’t is that it’s an origin story to the games. So if you played the games, you haven’t seen what’s going to happen in the film. And if you haven’t played the games, you’re going to enjoy the film because it’s information that everyone else is getting at the same time. But I’m super excited to make that movie and it’s been a long time coming.”