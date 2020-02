Stel je gaat vandaag de dag een gaming console halen, dan kun je het beste voor de Nintendo Switch kiezen als je er nog heel erg lang plezier van wilt hebben. Deze console zit nog relatief vroeg in de cyclus in tegenstelling tot de PS4 en Xbox One. Sony liet ook al merken dat de aankondiging van de PS5 voor dalende verkopen van de PS4 zorgt.

Bekend analist Daniel Ahmad is wat dieper in de kwestie gedoken en kwam tot een aantal bijzondere ontdekkingen. Zo verkochten de PS3 en Xbox 360 in 2013 veel beter dan de PS4 en Xbox One nu. De Nintendo Switch floreert momenteel en was in januari zelfs de best verkopende console in de VS.

De redenen voor de tegenvallende verkopen kunnen ook te maken hebben met andere factoren, zoals het feit dat de PS4 Pro prijs nog altijd erg hoog ligt. Verder is de releasekalender momenteel vrij saai, op een paar kleine uitschieters na. De grote klapper komt eind mei uit, namelijk The Last of Us: Part II en dat kan op dit moment in de cyclus nog een game zijn die consoles gaat verkopen.