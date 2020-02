Afgelopen weekend vond de Six Invitational 2020 plaats in Montréal, Canada, en daar heeft Ubisoft het een en ander bekendgemaakt qua plannen omtrent het vijfde en zesde jaar voor Rainbow Six Siege. Vanzelfsprekend mogen we de komende tijd nieuwe Operators en reworks van maps verwachten, maar ook veranderingen ten opzichte van het gebruikelijke proces.

De eerste twee seizoenen van het vijfde jaar volgen het vaste concept, maar nadien zal Rainbow Six Siege het traject van het zesde jaar aan gaan houden. Dat betekent dat we dan per seizoen één nieuwe Operator krijgen en één map rework met als aanvulling tijdelijke evenementen en gameplay updates. Ook komt er met ingang van Operation Void Edge (eerstvolgende seizoen) een Battle Pass naar de game.

De belangrijkste zaken die met het vijfde jaar gemoeid zijn hieronder op een rijtje:

Core gameplayveranderingen – De focus voor de toekomst van Rainbow Six Siege is de core gameplay. Dat betekent dat nieuwe elementen directe impact moeten hebben op alle spelers. Zo komt er een smart ping systeem dat de communicatie binnen een team aanzienlijk verbetert, voornamelijk voor spelers die geen voice-chat willen of kunnen gebruiken. Ook komen er meer secondary gadgets voor alle Operators. Daarnaast worden er momenteel nog veel meer gameplayveranderingen getest die mogelijk naar de game komen in jaar 5 en 6.

Operator reworks – Reworks zijn grote veranderingen die invloed hebben op hoe Operators worden gebruikt. Tachanka is de eerste Operator die in jaar 5 volledig opnieuw ontworpen wordt. Andere Operators volgen in latere seizoenen.

In-game evenementen – Met Rainbow is Magic, Showdown, Doktor’s Curse en Road to SI was jaar 4 al rijk aan in-game evenementen. In jaar 5 en 6 wordt dit doorgezet met grote in-game evenementen tijdens elk seizoen. Deze evenementen zorgen voor een unieke, verfrissende en innovatieve verandering in de gameplay. Daarnaast komen er Arcade Playlists naar de game, die enkel voor één weekend speelbaar zullen zijn. De eerste Arcade Playlist, Golden Gun, vindt plaats tijdens Operation Void Edge en meer van deze Arcade Playlists gaan later in jaar 5 volgen.

Map ban – Om spelers meer controle te geven over welke map er gespeeld wordt.

Reputatiesysteem – een transparant systeem waar spelers beloond of gestraft worden op basis van hun gedrag in de game.

Operation Void Edge – Het eerste seizoen van het vijfde jaar, voegt twee nieuwe Operators aan de game toe: Iana en Oryx, respectievelijk een aanvaller uit Nederland en een verdediger uit Jordanië. Daarnaast is de map Oregon opnieuw ontworpen en die brengt dit seizoen nieuwe gameplayveranderingen en een tijdelijk evenement naar Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.