Het nieuwe FIA Gran Turismo kampioenschap is afgelopen weekend van start gegaan in Australië en bij elk evenement in de wereldtour krijgen we een aankondiging omtrent aankomende nieuwe content. Polyphony Digital heeft tijdens dit evenement aangekondigd dat de Aston Martin DBR9 naar Gran Turismo Sport zal komen.

Het is geen onbekende auto voor iedereen die de GT1 heeft gevolgd, waarbij de auto in 2005 voor het eerst op de baan verscheen. Een van de hoogtepunten van deze auto voor Aston Martin was het winnen van Le Mans in de betreffende categorie waarin de auto uitkwam.

Wanneer de DBR9 naar Gran Turismo Sport komt is nog niet bekend, maar over het algemeen duurt dat niet heel erg lang. Andere auto’s die dit jaar naar de game zullen komen zijn een nieuwe Mazda, twee Porches en de in Monaco onthulde Lamborghini Vision GT.