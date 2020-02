Sinds de release heeft Crash Team Racing: Nitro-Fueled op regelmatige basis extra content gekregen in de vorm van Grand Prix. Daar komt echter een einde aan, want ontwikkelaar Beenox heeft aangekondigd dat de komende achtste Grand Prix de laatste zal zijn.

Dat betekent niet dat de stekker uit de ondersteuning getrokken wordt, integendeel. In plaats van nieuwe Grand Prix toe te voegen stapt de ontwikkelaar over op het aanbieden van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse uitdagingen die nieuwe Wumpa Coins opleveren. Die kunnen gespendeerd worden in de Pit Stop voor nieuwe content.

Verder keren cosmetische items van voorgaande Grand Prix terug, zodat spelers hun collectie compleet kunnen maken. Tevens belooft Beenox nieuwe items toe te gaan voegen. Nu het ‘einde’ in zicht komt, kunnen we de balans opmaken: met 51 personages, 40 karts, 40 banen en 321 skins mogen spelers absoluut niet klagen.