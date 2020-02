Rainbow Six Siege is nog altijd een zeer veel gespeelde game en nu we het vijfde jaar van de shooter in gaan, ziet het er niet naar uit dat Ubisoft van plan is te stoppen met ondersteuning voor de titel. Sterker nog, ze hebben afgelopen weekend de plannen voor dit én volgend jaar aangekondigd.

Maar met de next-gen platformen eind dit jaar is de grote vraag natuurlijk of we de shooter ook op die consoles kunnen spelen. Het antwoord daarop is ja, gezien Leroy Atanassoff, game director, bij Windows Central heeft aangegeven dat ze er bij de release van die platformen gelijk willen zijn.

“What I can tell you is that we are going to be on [the consoles] from launch. When they will release the consoles; but it’s up to them to agree that. For Siege, our target is to be available right at launch.”

Hierbij is het doel om ook cross-platform play aan te bieden tussen current- en next-gen met bij voorkeur gedeelde progressie, zodat spelers op elk platform door kunnen gaan met hun eigen account. Of dat ook direct bij de release op next-gen beschikbaar is, is vooralsnog lastig te zeggen.