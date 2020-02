Over een kleine twee maanden verschijnt mogelijk de meestverzochte remake ooit, namelijk die van Final Fantasy VII. De RPG van legendarische komaf verschijnt 10 april en dat betekent dat we de aankomende tijd steeds meer en meer van de game te zien gaan krijgen. Zo heeft Square Enix op het Europese PlayStation Blog een groot aantal screenshots van de game vrijgegeven.

Op de spectaculaire beelden zien we een aantal bekende gezichten, zoals Tifa, Cloud en Aerith, maar ook een nieuw gezicht: Chadley. Hij is een 15-jarige trainee die onder Professor Hojo werkt en nieuwe types Materia onderzoekt. We krijgen ook een eerste blik op het menu waar we de verschillende quests terug zullen vinden en de immer schattige Chocobo’s keren ook terug.

We hebben de tofste screenshots hieronder voor je geplaatst, om alle plaatjes te zien verwijzen we je graag naar de link die bovenaan het artikel staat.