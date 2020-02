Zombie Army 4: Dead War is nu een aantal weken verkrijgbaar en de game lanceerde met een day-one patch om wat laatste oneffenheden glad te strijken. Dat is niet voldoende gebleken, want er waren nog wat andere bugs en issues, maar daarvoor is update 1.04 nu beschikbaar.

Deze update is inmiddels door Rebellion uitgerold en komt vanzelfsprekend met een overzichtje van aanpassingen, hieronder op een rijtje. De belangrijkste fix die met deze update komt is dat de bug wordt opgelost waardoor gedeeltes van een level overgeslagen werden.