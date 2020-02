Gran Turismo Sport is sinds eind 2016 verkrijgbaar en de franchise is nog altijd populair. Dat blijkt wel uit de statistieken die door Yamauchi gedeeld werden in Sydney afgelopen weekend. Op dit moment zijn er 8.2 miljoen Gran Turismo Sport gebruikers, wat een groei van 1.2 miljoen is ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal geregistreerde accounts ligt zelfs nog wat hoger, boven de 9 miljoen. Dat is een verschil ten opzichte van het gebruikersaantal, maar dat heeft te maken met dat spelers verbannen zijn van de servers door gebruik van niet toegestane exploits. Daar is Polyphony Digital behoorlijk streng in.

Al die gebruikers hebben inmiddels ook behoorlijk wat afgelegd, want samen zijn die ruim 8 miljoen spelers goed voor 41 miljard gereden kilometers. Gemiddeld genomen betekent dat elke speler ongeveer 5000 kilometer heeft gereden en de gemiddelde snelheid is ongeveer 134 kilometer per uur.

Verder hebben spelers van de game in de afgelopen 11 maanden 37 miljoen in-game foto’s gemaakt en 30 miljoen liveries voor auto’s. Kortom, het gaat Gran Turismo Sport nog altijd voor de wind en de volgende game in de franchise, Gran Turismo 7, is momenteel in ontwikkeling en verschijnt voor de next-gen PlayStation.