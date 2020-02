Fans van de eerste twee seizoenen van de Netflix Castlevania-serie, kunnen vanaf 5 maart het derde seizoen bekijken. Om iedereen alvast een beetje op te warmen, is er een officiële trailer vrijgegeven en die check je hieronder.

Er is maar weinig bekend over wat we kunnen verwachten van het derde seizoen, maar er is nu gelukkig wel een beknopte omschrijving online gezet. Zo komen Belmont en Syphia terecht in een dorp dat een aantal grimmige geheimen huisvest en Alucard wordt de mentor van een paar bewonderaars.

Verder zal Isaac eropuit trekken om te zoeken naar Hector en dat alles zal in het komende seizoen weer tot interessante situaties leiden. Om daar een indruk van te krijgen druk je dus op play hieronder.