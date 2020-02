De Canadese ontwikkelaar EggNut en uitgever Raw Fury hebben hun nieuwste game – ‘Backbone’ – aangekondigd. Dit maakt laatstgenoemde bekend via zijn website. Backbone is een avonturengame waar je in de schoenen stapt van de detective (en wasbeer) Howard Lotor. Howard werkt in een alternatieve versie van Vancouver aan de zaak van een vermist persoon, tot hij erachter komt dat niet alles is wat het lijkt.

EggNut wil met Backbone een cinematische avonturen game afleveren, die er niet voor schuwt om volwassen thema’s te verkennen. Samen met Howard zul je aanwijzingen en bewijs achterhalen, puzzels oplossen en een diverse cast aan personages moeten ondervragen. Natuurlijk mag er geen trailer ontbreken, daarom kun je die hieronder terugvinden.