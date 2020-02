De DOOM-franchise gaat al jaren mee en DOOM Eternal staat ongetwijfeld op het verlanglijstje van veel gamers. Het is zodoende heel erg onwaarschijnlijk dat er nog mensen zijn die niet weten wat voor game DOOM Eternal precies is, maar id Software heeft toch maar het zekere voor het onzekere genomen.

De ontwikkelaar heeft een video vrijgegeven die laat weten wat je moet doen in DOOM Eternal. De campagne en de Battle modus komen voorbij en er wordt getoond wat je hierin te doen staat. Is het je nog niet helemaal duidelijk wat je van deze game kunt verwachten, bekijk dan hieronder even de nieuwe video.