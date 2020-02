Dreams is nog maar net uit en ook wij zijn laaiend enthousiast over Media Molecule’s nieuwste game. Omdat de game nu officieel uit is, ligt het initiatief vanaf nu vooral bij de spelers om met mooie creaties te komen en ze stellen wederom niet teleur.

Een dromer met de naam ‘giant585dark’ heeft namelijk de eerste open-wereld game in Dreams tot realiteit gemaakt. Zijn/haar creatie is duidelijk geïnspireerd door games als The Legend of Zelda en Spyro the Dragon en het resultaat is uitermate indrukwekkend te noemen.

Je kunt hieronder een korte video terugvinden, waarin de (nog) naamloze game te zien is.