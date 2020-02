De vecht/actie-games die Bandai Namco uitgeeft zitten altijd vol met personages waarmee je kan knokken en in One Piece: Pirate Warriors 4 is dat niet anders. Tot de releasedatum zullen er diverse trailers naar buiten gebracht worden, die de vechters voorstellen en nu zijn er weer drie verschenen.

Het gaat ditmaal om Sakazuki (Akainu), Borsalino (Kizaru) en Kuzan (Akoji). Kuzan heeft de mogelijkheid om zichzelf en zijn tegenstanders in ijs te veranderen. Borsalino beweegt zich net zo snel als het licht en Sakazuki kan zichzelf veranderen in pure magma. Alle drie de nieuwe video’s tref je hieronder.