Gespeeld: Persona 5 Royal – Als er één RPG was die voor velen het hoogtepunt van 2017 betekende, dan was het Persona 5 wel. De Persona-franchise heeft vooral in het Westen veel voeten aan de grond gekregen, mede dankzij het succes van Persona 4 Golden op de PS Vita en nu ook het immens goede Persona 5. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven en Atlus heeft besloten om een verbeterde versie van de RPG op de markt te brengen. Dat is Persona 5 Royal geworden en alhoewel je dan zou verwachten dat ze de Nintendo Switch of pc zouden veroveren, komt de game enkel en alleen uit voor de PS4. Een opmerkelijke keuze, vooral als je jezelf afvraagt wat er nu precies allemaal nieuw is.

Royal

De subtitel Royal slaat in deze op het feit dat de game royaler is aangekleed dan z’n voorganger. Er is nieuwe content toegevoegd, er zijn technische verbeteringen aanwezig en je moet het zien alsof er een gigantische patch is losgelaten op de game om alles wat los en vast zat te verbeteren. Persona 5 Royal valt wat ons betreft tussen een remaster en een uitbreiding in, aangezien het een beetje van beide walletjes eet. De game is nagenoeg hetzelfde als het origineel als het gaat om het verhaal, de personages en gameplay. Hier wordt verder op geborduurd met nieuwe gameplay elementen, zoals een grapplink hook die je nieuwe delen van een bepaald paleis laat bereiken.

Qua verhaallijn zal je niks missen als je Persona 5 Royal niet gaat spelen, maar voor de die-hards die de game opnieuw willen ervaren zijn er wel nieuwe sociale relaties. Zo is er een nieuw personage die aan turnen doet en zij wordt op den duur ook lid van The Phantom Thieves. De toevoeging van een nieuwe Thief is leuk, maar geen groot gemis als je dit nooit hebt kunnen ervaren. Wat voor ons zwaarder weegt is de uitbreiding met een geheel nieuw gebied genaamd Kichijoji.

Kichijoji

Kichijoji is een nieuwe wijk in de stad van Persona 5 Royal en brengt een aantal diverse activiteiten met zich mee. Persona 5 Royal zat al vol leuke sporten en restaurants die je kon uitproberen en daar komen nu nog twee sporten bij. Zo kun je gaan darten met behulp van de Sixaxis in je DualShock 4-controller en het is mogelijk om te poolen. We hebben beide mini-games geprobeerd en kunnen stellen dat deze goed uitgewerkt zijn. We zijn persoonlijk niet een hele grote fan van de Sixaxis, maar tijdens het spelen hebben we ons niet geërgerd. Verder kun je kleding verkopen in Kichijoji en dit gebied brengt vooral een hele vrolijke vibe met zich mee. Je kunt naar een aquarium, menig koffiebarretje bezoeken en meer, dat te midden van een artistieke en hippe sfeer. Het sluit dus goed aan op de jongeren van de Phantom Thieves en valt een waardige toevoeging te noemen.

Een nieuw semester

Om het geheel nog iets meer aan te kleden heeft Atlus ook een nieuw semester toegevoegd aan de game. Dit betekent dat je op de Shujin Academy, waar de Phantom Thieves studeren, getrakteerd zal worden op meer content. Het schoolgedeelte wordt door veel liefhebbers van de game geprezen als één van de leukste activiteiten en Atlus besloot om dit verder uit te breiden. Je krijgt een geheel nieuw derde semester aan gameplay, die je dan ook weer samen ervaart met de nieuwe personages die zijn toegevoegd. Hoe dit zich verder in de game zal uiten kunnen we nog niet zeggen, dit zou immers spoiler-gevoelig zijn. Verder is er nog een hele nieuwe dungeon, dus qua content is Persona 5 Royal nog rijker dan zijn jongere broertje.

Voor wie?

Meer Persona is altijd goed, maar bij Persona 5 Royal zetten we toch de nodige vraagtekens bij de beoogde doelgroep. Want voor wie is deze game nu eigenlijk? De die-hard Persona-fans kopen uiteraard alles, maar als je heel veel plezier hebt gehad met Persona 5 en deze hebt uitgespeeld, wat is dan de kans dat je bereid bent om opnieuw te beginnen voor wat extra content? Persona 5 is immers niet een game die je in 20 uur hebt voltooid, menigeen doet over zijn eerste playthrough met gemak 100 tot 120 uur. Alhoewel er nieuwe content is, blijft het merendeel van de game wel Persona 5, zoals je dat in eerste instantie hebt ervaren.

Wat ons betreft was het beter geweest om vooral de Nintendo Switch als doelplatform te hebben, omdat Switch-eigenaren de game nog niet hebben gespeeld. Daarbij zou de portable ervaring van Persona ook een reden kunnen zijn om opnieuw te beginnen. Het valt nu dus een beetje tussen schip en wal, maar voor één doelgroep is Persona 5 Royal in ieder geval een no-brainer. Ben jij geïnteresseerd in Persona 5, maar heb je nooit de stap genomen? Dan is Persona 5 Royal je op het lijf geschreven.

Voorlopige conclusie

Persona 5 Royal is goed, maar dat mag ook geen verrassing zijn als je verder gaat werken aan één van de beste RPG’s die deze generatie gezien heeft. Onze originele review van Persona 5 zegt eigenlijk alles wat je moet weten; de 9.5 vat dit ook heel mooi samen. Persona 5 Royal is van nature een fantastische game en de toevoegingen maken dit alles nog net weer wat completer en beter. Toch betwijfelen we of dit alles genoeg is om spelers van Persona 5 over te halen om ook nog eens Royal te gaan spelen, maar dat zal je als speler toch echt zelf moeten beslissen. Over de kwaliteit niets anders dan lof.