Met veel geruchten, hints en gelekte informatie is het niet de vraag of er een Battle Royale modus naar Call of Duty: Modern Warfare komt, maar meer wanneer. Activision en Infinity Ward zijn tot op heden stil over Warzone, zoals de modus waarschijnlijk zal heten, maar nieuwe geruchten blijven de kop op steken.

Nu meldt Videogameschronicle dat ze van bronnen vernomen hebben dat de Battle Royale modus begin maart zal uitrollen, zolang alles achter de schermen voortvarend verloopt. Tevens weet de website te melden dat deze modus op twee manieren aangeboden zal worden. Enerzijds als update voor de game zelf, anderzijds als gratis standalone download.

Spelers die voor de laatste optie gaan, die krijgen een mogelijkheid aangeboden om te upgraden naar de volledige versie van de game – die dus de multiplayer, singleplayer en coöp bevat. Verder zou er deze week een influencer evenement gehouden worden waar de eerste hands-on zal plaatsvinden, dus de officiële aankondiging lijkt aanstaande.