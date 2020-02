Final Fantasy VII Remake laat nog even op zich wachten, maar wel worden er steeds meer details bekendgemaakt. Ook de cover van de game lijkt nu al geprint te worden, waarmee het er naar uitziet dat Square Enix zich volop aan het voorbereiden is op de release op 10 april.

Een foto van de cover laat zien hoeveel schijfruimte de game van de harde schijf zal vereisen en dat is nogal wat. Op de afbeelding hierboven staat te lezen dat Final Fantasy VII Remake maar liefst 100GB nodig heeft, wat behoorlijk fors is. Met name als je bedenkt dat dit pas de eerste episode is.

De game zal ook op twee Blu-ray discs geleverd worden, waarover eerder geruchten waren. De afbeelding hierboven doet dat nu bevestigen, waarop te lezen staat dat de inhoud twee discs betreft.