De legendarische designer en bedenker van Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, heeft zijn mening gedeeld over de technische vooruitgang die ontwikkelaars aan het boeken zijn met games. Hij vertelt dat ze bij Polyphony Digital meer geïnteresseerd zijn in een hogere framerate dan resolutie. Volgens hem is 4K qua resolutie meer dan genoeg voor displays en liggen de kansen nu vooral in het behalen van een hogere fps.

Het team heeft als doelstelling een framerate boven de 60 te bereiken ten faveure van een 8K resolutie. De PlayStation 5 werd niet bij naam genoemd, maar het moge duidelijk zijn dat Yamauchi met Gran Turismo van plan is om het maximale uit deze machine te halen op het gebied van grafische prestatie.

“Rather than a spatial resolution that you’re talking about, I’m more interested in the advancements we can make in terms of the time resolution,” he explained.

“In terms of frames per second, rather than staying at 60fps, I’m more interested in raising it to 120fps or even 240fps. I think that’s what’s going to be changing the experience from here on forward.”