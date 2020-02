De PS4 Pro met waterkoeling blijkt een verdomd prachtig plaatje te zijn. YouTuber JMAGG besloot, na het horen van de straaljager die de PS4 Pro is, om zijn console te voorzien van waterkoeling. Samen met een 2TB HDD en neon-verlichting heeft hij een prachtige super-juiced console gemaakt.

Zoals je in de video hieronder kunt zien, is het resultaat niet alleen functioneel, maar ook nog eens leuk om naar te kijken. Het enige nadeel is dat je de behuizing van de originele PS4 niet meer kunt gebruiken, het geheel is dan ook in een pc-tower gebouwd om het kwijt te kunnen. De kosten? Volgens JMAGG $1000 en drie weken om alles voor elkaar te krijgen.

De kans is dus klein dat je dit zelf thuis ook even na gaat bouwen, maar het is mooi om te zien hoe creatief sommige mensen kunnen zijn.