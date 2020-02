Draaiende op de welbekende Crytek engine is vanaf vandaag de game Hunt: Showdown beschikbaar. In deze game ga je als ervaren gunslinger de wereld redden die lijdt onder een verschrikkelijke plaag. Je knalt monsters één voor één af met steeds brutere wapens. Dit alles gebeurt wel in omgevingen die je in het echte leven niet zo snel zou willen betreden, alsof de monsters nog niet eng genoeg waren.

Hunt: Showdown valt te omschrijven als een competitieve first-person PvP game, waarin spelers het tegen elkaar en tegen een aantal monsters opnemen. De game van Crytek werd in 2018 als early access titel op de pc uitgebracht en een jaar later gebeurde hetzelfde op de Xbox One. Nu is de PS4 aan de beurt, niet als early access, maar volwaardige titel.

Angstaanjagende wilde monsters dwalen door de moerassen van Louisiana en jij bent onderdeel van een groep geharde gunslingers die de wereld moet verlossen van deze vreselijke plaag. Jaag jij de monsters de wereld uit, dan word je rijkelijk beloond en krijg je de kans zwaardere en krachtigere wapens te komen. Lukt het niet, dan wacht de dood voor zowel je hunter als je uitrusting. Maar jouw experience blijft altijd in je bloodlijn (Bloodline). In de match-based gameplay van Hunt komen PvP- en PvP-elementen samen om een unieke spannende ervaring te vormen waarin jouw personage en je uitrusting voortdurend op het spel staan. Aan het begin van elke wedstrijd zijn er maximaal vijf teams van twee op jacht naar de monsterlijke bazen. Zodra een team een baas hebben gevonden en verslagen, ontvangen zij een beloning. Daarmee worden ze meteen ook een doelwit voor elke andere hunter op de kaart.

Je kunt de legendary edition van de game hier (44,99) aanschaffen en de normale editie hier (39,99).