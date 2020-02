Sony zet met enige regelmaat zijn fans in het zonnetje, denk bijvoorbeeld aan de gratis dynamische thema’s van The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima. Nu heeft de Japanse consolefabrikant weer een nieuw evenement op de planning staan om te vieren dat er meer dan 100 miljoen PS4’s zijn verkocht.

Het evenement heet ‘PlayStation Player Celebration’ en daarin doet Sony een beroep op de spelers om gezamenlijk games te spelen en Trophies te verdienen. Daarmee kun je een aantal exclusieve PS4 thema’s, avatars en waardebonnen als beloning krijgen. De absolute hoofdprijs is een échte PlayStation Platinum Trophy, waar je PSN ID in gegraveerd staat.

Het evenement loopt af zodra alle doelen behaald zijn of op 15 maart en je kunt je hier inschrijven. Dan doe je meteen mee voor alle prijzen die er te winnen zijn. Ten slotte kun je hieronder nog een teaser bekijken, die de details haarfijn uitlegt.