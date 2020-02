Tegenwoordig komen er maar heel weinig klassieke 3D-platformers uit voor de PlayStation 4, maar later dit jaar kunnen liefhebbers van dit genre weer aan de slag met een nieuwe titel: Pumpkin Jack. Deze titel is volgens Nicolas Meyssonnier – de ontwikkelaar – speciaal voor gamers die van Jak and Daxter houden.

Als je de game bekijkt in de onderstaande video, dan zal er waarschijnlijk een heel andere titel in je opkomen. Pumpkin Jack lijkt namelijk heel erg op MediEvil. De gelijkenissen zijn er en worden getrokken, maar of dat garant staat voor een leuke game zal moeten blijken.

Je zult wel even moeten wachten vooraleer je met deze game aan de slag kan, want Pumpkin Jack staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.