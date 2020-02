Rockstar heeft voor Red Dead Online weer een bonus beschikbaar gesteld, die ditmaal geheel in het teken staat van de Bounty missies en de Showdown modus. Tot en met 24 februari verdien je namelijk 50% meer ervaringspunten dan normaal, dit meldt de ontwikkelaar op zijn website.

Daarbij zijn er ook nog een aantal deals gaande voor de aspirant premiejager, zoals de Bounty Hunter variant van de Schofield Revolver en Bolt-Action Rifle. Mocht je je doelwit levend terugbrengen, dan is je beloning hoger, dit is dus een goede tip om in het achterhoofd te houden.

Ten slotte krijgen PlayStation Plus leden nog eens drie gratis Trader Resupplies en Moonshiner Mash Refills, hier hoef je verder niks voor te doen.